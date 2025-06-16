Над городом Орёл прогремело несколько взрывов
Над городом Орёл прогремело несколько взрывов. Предварительно, грохот связан с работой системы ПВО в районе местной нефтебазой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев.
Местные жители рассказали, что слышали не менее четырех взрывов и наблюдали несколько вспышек в небе в районе нефтебазы. Вероятной причиной «шума» стала работа противовоздушной обороны, направленная на перехват дронов ВСУ.
О серии взрывов также пишет Telegram-канал «Осторожно, Новости», прикладывая видео с места происшествия. По предварительным данным, ПВО уже сбила несколько беспилотников, БПЛА также пытаются уничтожить из стрелкового оружия.
На данный момент официальной информации о разрушениях или возможных пострадавших не поступало.
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