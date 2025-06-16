16 июня 2025, 02:38

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над городом Орёл прогремело несколько взрывов. Предварительно, грохот связан с работой системы ПВО в районе местной нефтебазой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев.