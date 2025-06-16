Силы ПВО за полчаса сбили девять украинских БПЛА над российским регионом
Минобороны РФ: Силы ПВО сбили над территорией Белгородской области 9 дронов ВСУ
Девять украинских БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.
«С 21:40 мск до 22:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — заявили в пресс-службе ведомства.Днем 15 июня «Радио 1» передавало, что ВСУ ударили беспилотными летательными аппаратами по территории Татарстана. В результате атаки один человек погиб, еще 13 человек пострадали. Сообщалось, что на месте происшествия возник пожар, однако возгорание оперативно ликвидировали.
В то же время глава Донецкой народной республики Денис Пушилин доложил, что бойцы ВС РФ за прошедшую неделю улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении и продвинулись.