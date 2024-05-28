Подполье сообщило о взрыве в Одессе

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что взрыв зафиксирован в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, взрыв зафиксирован в районе порта. Он добавил, что в сторону порта направились машины скорой помощи.
Другие подробности взрыва в регионе уточняются.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Другие подробности взрыва в регионе уточняются.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова