В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль

28 апреля 2026, 23:45

В Новой Таволжанке три мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль

В Белгородской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что нападение произошло в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Дрон ударил по легковому автомобилю, который полностью сгорел. Ранения получили девушка и двое мужчин. Медики оказали пострадавшим первую помощь в Шебекинской центральной районной больнице. Для дальнейшего обследования всех троих доставят в городскую больницу №2 Белгорода.





«У девушки баротравма, у одного мужчины — минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и касательные раны головы, у ещё одного мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги», — рассказал о серьезности ранений граждан Гладков.