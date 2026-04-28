В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль
В Новой Таволжанке три мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль
В Белгородской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что нападение произошло в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Дрон ударил по легковому автомобилю, который полностью сгорел. Ранения получили девушка и двое мужчин. Медики оказали пострадавшим первую помощь в Шебекинской центральной районной больнице. Для дальнейшего обследования всех троих доставят в городскую больницу №2 Белгорода.
«У девушки баротравма, у одного мужчины — минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и касательные раны головы, у ещё одного мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги», — рассказал о серьезности ранений граждан Гладков.По его информации, украинские БПЛА также совершили налет на Грайворонский, Белгородский и Краснояружский округа. Из-за атаки беспилотников различные повреждения получили несколько автомобилей, надворных построек и зданий, включая частные дома.
Ранее глава региона доложил, что после нападения Вооружённых сил Украины погиб один мирный житель, ещё четыре человека пострадали.