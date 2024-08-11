Стало известно, прорвали ли ВСУ оборону в слободе Белая Курской области на самом деле

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Ситуация в слободе Белая Беловского района в Курской области спокойная, боевые действия не ведутся, об этом сообщает корреспондент издания РИА Новости.
Прежде в Сети появилась информация о том, что ВСУ якобы прорвали оборону ВС РФ и зашли в населённый пункт.
По словам журналиста, в окрестностях слободы не слышно звуков стрельбы и присутствия противника не зафиксировано.
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По словам журналиста, в окрестностях слободы не слышно звуков стрельбы и присутствия противника не зафиксировано.
«Я специально проехал по окружной дороге. Нет противника, боев нет, никакая Обоянь стрельбу не слышит. Пока я сюда ехал и правда в небе что-то сбили, но скорее всего это был БПЛА», — оценил обстановку корреспондент.
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Анастасия Хохлова