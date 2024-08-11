Пленный солдат рассказал о нехватке бойцов и боеприпасов у ВСУ

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Пленный военнослужащий 65-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Жидан заявил, что в украинских войсках сложилась плачевная ситуация из-за отсутствия живой силы, боеприпасов, а также падения морального духа среди бойцов. Об этом пишет ТАСС.
Жидан отметил, что украинцы уже давно не хотят воевать. По его словам, в СМИ пишут о том, что ВСУ идут вперед, однако «они идут не вперед, а в одну сторону и все».
Уточняется, что солдат украинской армии попал в плен к российским военным в ходе боевых действий на территории Луганской народной республики.
Ранее сообщалось, что штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» захватили в плен несколько солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в ходе боев на территории ЛНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что солдат украинской армии попал в плен к российским военным в ходе боевых действий на территории Луганской народной республики.
Ранее сообщалось, что штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» захватили в плен несколько солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в ходе боев на территории ЛНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова