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ПВО ДНР сорвали свыше полутора сотен атак ВСУ за неделю

ФСБ сообщило о 168 сорванных воздушных атаках ВСУ в ДНР за неделю
Фото: iStock/Oselote

Фото: iStock/Oselote

Системы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) успешно сорвали почти 170 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнюю неделю. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.
Система защиты «Купол Донбасса» зафиксировала и нейтрализовала 168 беспилотников противника, действовавших над Донецком и Макеевкой. Особое внимание привлек беспилотник самолетного типа, пытавшийся атаковать Макеевский машиностроительный завод.

Кроме того, разведывательные дроны ВСУ были замечены над техническими водными узлами в Донецке, что свидетельствует о повышенной активности украинской стороны в этих районах.



Ранее «Радио 1» передавало, что группа украинских военных в Курахово, ДНР, была подавлена после шестичасового сопротивления в многоэтажном доме.

Также в ночь с 29 на 30 декабря стало известно, что Зеленский объявил о важном решении США для поддержки Украины 30 декабря. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что на этот раз Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение.

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Посол заявил о неизменном с начала СВО подходе Греции к России
Посол Маслов: Греция не изменила подход к России после начала СВО
30 декабря 2024, 07:33

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Греция разорвала сотрудничество и политический диалог с Россией с началом СВО и не изменила подхода к нашей стране за три года, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости.
По словам посла, Москва по-прежнему слышит агрессивные антироссийские беспочвенные заявления в свой адрес. Он отметил, что ничего подобного Россия в отношении Греции себе не позволяет.

Маслов подчеркнул, что политический диалог прерван Афинами. На сегодняшний день остаются лишь небольшие контакты на уровне МИД. После начала спецоперации греческой стороной было прекращено и межпарламентское взаимодействие, заключил дипломат.

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Силы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курском приграничье
30 декабря 2024, 06:36

Фото: iStock/IherPhoto

Российские вертолеты Ка-52М, известные как «Аллигаторы», уничтожили опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Операция проводилась в составе смешанной тактической группы, в которой участвовали также подразделения группировки «Север». Кадры выложили в своем Telegram-канале РЕН ТВ Новости.



«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — сообщили в Минобороны.
Экипажи вертолетов, выполнив удар по заданной цели, демонстрировали высокую маневренность, перемещаясь на минимальной высоте. Такой тактический ход позволил избежать попадания ракет из переносных зенитных комплексов.

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Оператор БПЛА доложил, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово ​
Оператор БПЛА «Печорин»: ВСУ в Курахово прятались от дронов в трансформаторной будке
30 декабря 2024, 02:55

Фото: iStock/Олег Копьёв

Группа украинских военных в Курахово, ДНР, была подавлена после шестичасового сопротивления в многоэтажном доме. Ранее ​ВСУ закрепились там, ​препятствуя продвижению штурмовиков «Южной» группировки России.
По словам оператора БПЛА «Печорина», рассказавшего о ситуации РИА Новости, ВСУ использовали квартиры как укрытия, однако ударные дроны РФ наносили точные попадания прямо в окна. После этого украинские солдаты покинули здание и укрылись в трансформаторной будке рядом.

«Я ударил один раз по дому, они не покинули, просто перепрятались. Пришлось еще пять раз им буквально в окно залететь», — объяснил оператор БПЛА.
Для окончательного подавления группы «Печорин» направил три дрона с кумулятивными зарядами внутрь будки.

«Они вышли из многоэтажки и укрылись в трансформаторной будке, туда я отправил три беспилотника с КЗ-6. Чтобы уж наверняка», — сказал он.
На видеокадрах, предоставленных РИА Новости, запечатлено, как дроны атакуют дом, а затем и укрытие возле него.



Ожидается, что взятие Курахово откроет российским войскам путь к продвижению на западные рубежи ДНР.

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#квартиры
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#днр
#всу
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#дроны
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В МИД обвинили НАТО в причастности к ударам дальнобойными ракетами по РФ
Лавров: НАТО причастна к ударам дальнобойными ракетами по России
30 декабря 2024, 02:25

Фото: iStock/Mordolff

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на обвинения Запада в сторону РФ по поводу эскалации конфликта с Украиной и якобы привлечения к боевым действиям военных из КНДР. Политик предложил НАТО «посмотреть на себя в зеркало» и напомнил о причастности к вторжению в Курскую область.
Министр подчеркнул, что НАТО также способствовала ударам дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, военные и наемники альянса участвуют в планировании операций на стороне ВСУ. Лавров призвал критиков хорошенько взглянуть на себя, прежде чем обвинять Россию.

«Натовские военные и наемники неприкрыто участвуют в планировании и проведении боевых операций на стороне ВСУ. НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России. Об этом доходчиво высказывался президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе недавних публичных выступлений. О какой эскалации с нашей стороны может вообще идти речь?», — отметил Лавров.
Он также напомнил, что в условиях информационной войны ожидать объективности от Запада не приходится. Россия продолжит спокойно опровергать антироссийские заявления, оставаясь на позиции аргументированной защиты своих интересов.

​Ранее Лавров ​заявил, что Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение. Тот нацелен скорее на предъявление ультиматумов России, чем на достижение устойчивого мира.

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Россия отказалась участвовать в «саммите мира» по Украине
Лавров: Россия не примет участия в «саммите мира»
30 декабря 2024, 01:43

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.
По его словам, заявления украинского президента Владимира Зеленского о «формуле мира» и восстановлении территориальной целостности Украины в границах 1991 года не соответствуют реальным фактам.

«Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить. Мы верим не заявлениям, а фактам, особенно когда это касается киевского режима», — добавил министр.
Лавров отметил, что «саммит мира» нацелен скорее на предъявление ультиматумов России, чем на достижение устойчивого мира. Подготовка к мероприятию продолжается, хотя Москва видит его формат как попытку создать односторонний подход к конфликту.

Ранее, в июне, первая конференция по Украине прошла в Швейцарии, но Россия и ряд других стран, включая Китай, не приняли участия. Итоги встречи не получили широкой поддержки, и ни одна из стран БРИКС не подписала коммюнике.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конференцию провалом, подчеркнув, что подобные инициативы не ведут к долгосрочному миру.

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#москва
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#сергей лавров
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Зеленский объявил о ​важном решении США для поддержки ​Украины 30 декабря
Зеленский: крупный пакет помощи от США Киеву должен быть объявлен ​30 декабря
30 декабря 2024, 00:45

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о готовящемся важном решении правительства США, которое касается поддержки Украины. Объявление ожидается 30 декабря.
Зеленский подчеркнул, что речь идет о крупном пакете помощи, направленном на укрепление украинской обороны и стабилизацию фронта.

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — указал Зеленский.
Помощь, как ожидается, будет включать поставки вооружения, которые помогут сохранить жизни украинских военнослужащих.

Ранее президент анонсировал несколько кадровых решений, направленных на укрепление работы правительства в условиях текущих вызовов. Он также отметил, что Киев продолжает активно работать с партнерами в Европе и Европейской комиссией для поддержания стабильности в энергетической сфере страны.

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Стали известны подробности о гибели бывшего футболиста сборной РФ в зоне СВО
Юрист Смирнов: тело Бугаева не выходит забрать из зоны СВО из-за боевых действий
30 декабря 2024, 00:26

Фото: iStock/matimix

Тело бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, погибшего в зоне СВО, пока не могут забрать из района его смерти из-за продолжающихся там боевых действий. Информацию об этом предоставил футбольный агент Антон Смирнов в Telegram-канале «Честность — не порок».
«Идут боевые действия. Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — написал Смирнов, говоря о погибшем.
43-летний Алексей Бугаев ушел на СВО после того, как в сентябре 2023 года был осужден на 9,5 лет колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Его задержали в октябре того же года с 500 граммами мефедрона.

Позже защита Бугаева заявляла о возможной фальсификации улик, однако следствие не нашло этому подтверждений.

В прошлом Алексей Бугаев выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». На его счету семь матчей за сборную России, включая два на чемпионате Европы 2004 года.

Спортивную карьеру он завершил в 2010 году в возрасте 29 лет.

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Украинские СМИ заявили, что горячая фаза СВО завершится 30 декабря
Украинский журналист Гордон*: встреча 30 декабря завершит горячую фазу конфликта
29 декабря 2024, 23:59

Фото: iStock/IherPhoto

Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что горячая фаза СВО может завершиться уже завтра, 30 декабря. Его слова приводит издание «Страна.ua».
По мнению Гордона*, снижение числа воздушных тревог, атак дронов и ракет накануне Нового года связано с достижением определенных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

«Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация», — заявил Гордон*.
Журналист предположил, что 30 декабря может состояться историческая встреча, на которой будет решена дальнейшая судьба конфликта. Он считает, что исход переговоров положит конец активным боевым действиям.

«Ждать осталось недолго», — уверенно сказал он.
Проверить его прогноз, как отмечает издание, удастся уже в течение ближайших суток.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на Западе раскрыли главную проблему ВСУ.

Также известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров 29 декабря отметил, что РФ не устраивают инициативы команды Дональда Трампа по Украине. Министр подчеркнул, что от действующих американских властей не поступало никаких сигналов о готовности к переговорам по конфликту, поскольку фактическим хозяином США все еще является Джо Байден.

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На Западе ответили, почему Украина может исчезнуть
Дэвис: Украина исчезнет из-за нежелания Запада столкнуться с реальностью
29 декабря 2024, 22:49

Фото: istockphoto/Leestat

Украина может исчезнуть, поскольку Запад не желает сталкиваться с реальностью, в которой боевики ВСУ проигрывают. Свое мнение на этот счет высказал американский офицер Дэниел Дэвис в соцсетях.
«Большинство на Западе не замечают меняющейся динамики этой войны, особенно за последние девять месяцев, когда стратегическая машина, которую Россия построила за предыдущие два года, стирает украинскую сторону в порошок», — сказано в публикации.
Дэвис добавил, что Украине не поможет даже новоизбранный президент США Дональд Трамп, а Россия тем временем уверенно победит, разгромив боевиков и приобретя наилучшие позиции для переговоров.

Офицер заключил, что Западу необходимо осознать свое поражение в борьбе с Москвой, иначе Киев ждет полностью разрушительное поражение.

Перед этим ирландский журналист рассказал о кошмаре в зоне спецоперации.

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