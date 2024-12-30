ПВО ДНР сорвали свыше полутора сотен атак ВСУ за неделю

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Системы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) успешно сорвали почти 170 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнюю неделю. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.
Система защиты «Купол Донбасса» зафиксировала и нейтрализовала 168 беспилотников противника, действовавших над Донецком и Макеевкой. Особое внимание привлек беспилотник самолетного типа, пытавшийся атаковать Макеевский машиностроительный завод.
Кроме того, разведывательные дроны ВСУ были замечены над техническими водными узлами в Донецке, что свидетельствует о повышенной активности украинской стороны в этих районах.
Ранее «Радио 1» передавало, что группа украинских военных в Курахово, ДНР, была подавлена после шестичасового сопротивления в многоэтажном доме.
Также в ночь с 29 на 30 декабря стало известно, что Зеленский объявил о важном решении США для поддержки Украины 30 декабря. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что на этот раз Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение.
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Кроме того, разведывательные дроны ВСУ были замечены над техническими водными узлами в Донецке, что свидетельствует о повышенной активности украинской стороны в этих районах.
Ранее «Радио 1» передавало, что группа украинских военных в Курахово, ДНР, была подавлена после шестичасового сопротивления в многоэтажном доме.
Также в ночь с 29 на 30 декабря стало известно, что Зеленский объявил о важном решении США для поддержки Украины 30 декабря. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что на этот раз Россия не планирует принимать участие в «саммите мира» по Украине, даже если получит приглашение.
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Мария Моисеева