Над Курской областью в понедельник сбили шесть украинских дронов

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За минувшие сутки средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили шесть украинских беспилотников над Курской областью. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что пять беспилотников ВСУ были сбиты над населёнными пунктами, а ещё один в районе пункта пропуска «Суджа».
Отмечается, что около посёлка Теткино, в окрестностях Гордеевки и в Судже дроны сбросили взрывные устройства. Это не привело к негативным последствиям. Однако были повреждены два автомобиля.
Ранее сообщалось, что утром 6 мая украинские беспилотники атаковали автомобиль и два пассажирских автобуса в Белгородской области. В результате погибли семь человек, ещё 42 пострадали.
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Отмечается, что около посёлка Теткино, в окрестностях Гордеевки и в Судже дроны сбросили взрывные устройства. Это не привело к негативным последствиям. Однако были повреждены два автомобиля.
Ранее сообщалось, что утром 6 мая украинские беспилотники атаковали автомобиль и два пассажирских автобуса в Белгородской области. В результате погибли семь человек, ещё 42 пострадали.
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Анастасия Чинкова