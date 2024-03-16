Над Курской областью за ночь сбиты три беспилотника

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В небе над Курской областью в ночь на 16 марта сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Благодарю войска ПВО», — написал Старовойт.
Речь о беспилотниках самолетного типа.
В нескольких российских регионах этой ночью была объявлена воздушная тревога. В Курской области она действует примерно с 23:20, в Белгородской — с 23:30, в Воронежской — с 23:50.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — призвал под под соответствующим объявлением Старовойт.
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Речь о беспилотниках самолетного типа.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — призвал под под соответствующим объявлением Старовойт.
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Ювелина Бернст