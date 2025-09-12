«Не коза на веревке»: Волочкова поделилась мнением о возможном романе Борисова и Асмус
Волочкова решила не осуждать возможный роман Юры Борисова и Кристины Асмус
Балерина Анастасия Волочкова высказалась о слухах про возможный роман между актерами Юрой Борисовым и Кристиной Асмус. Своим мнением она поделилась в беседе с «Газетой.Ru».
Волочкова призналась, что не считает правильным давать критическую оценку людям, с которыми не знакома. Осуждать она их тоже не берется. А вот если не переходить на личности, а говорить более абстрактно, то своя точка зрения на такие романтические отношения у звезды есть.
«Могу сказать вам одно — не про Борисова, а просто в целом. Мужчина — это не коза на веревке. Любая женщина может сделать так, что от нее мужчина не уйдет. И мужчина может сделать так, что женщине не захочется посмотреть налево», — объяснила она «Газете.Ru».Слухи о связи Борисова и Асмус появились после публикации актрисой загадочного поста с неизвестным возлюбленным. 8 сентября выложила в личном блоге фото, где показала кадры с отдыха на природе. Актриса намекнула, что каталась на сапах и гуляла по лесу с любимым человеком. Однако раскрывать личность бойфренда не стала.
Актер Юра Борисов, номинант на «Оскар» за роль в фильме «Анора», с 2014 года состоит в браке с Анной Шевчук. Сейчас у звёздной четы подрастают две дочери, Марфа и Акулина.
