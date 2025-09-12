«Не коза на веревке»: Волочкова поделилась мнением о возможном романе Борисова и Асмус

12 сентября 2025, 02:14

Волочкова решила не осуждать возможный роман Юры Борисова и Кристины Асмус

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о слухах про возможный роман между актерами Юрой Борисовым и Кристиной Асмус. Своим мнением она поделилась в беседе с «Газетой.Ru».





Волочкова призналась, что не считает правильным давать критическую оценку людям, с которыми не знакома. Осуждать она их тоже не берется. А вот если не переходить на личности, а говорить более абстрактно, то своя точка зрения на такие романтические отношения у звезды есть.





«Ничтожный человек»: Волочкова раскрыла подробности пьяных выступлений Александра Серова

«Могу сказать вам одно — не про Борисова, а просто в целом. Мужчина — это не коза на веревке. Любая женщина может сделать так, что от нее мужчина не уйдет. И мужчина может сделать так, что женщине не захочется посмотреть налево», — объяснила она «Газете.Ru».