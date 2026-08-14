Над Ленинградской областью сбили более десяти БПЛА ВСУ
Силы противовоздушной обороны уничтожают украинские дроны над Ленинградской областью. Об этом в ночь с 13 на 14 августа сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
В 02:53 по московскому времени он предупредил местных жителей, что в воздушном пространстве объявлена опасность БПЛА. Ранним утром Дрозденко уточнил, что боевая работа продолжается, а количество сбитых беспилотников ВСУ достигло пятнадцати. Информации о возможных пострадавших, жертвах или разрушениях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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