Над Ленинградской областью сбили более десяти БПЛА ВСУ

14 августа 2026, 05:35

Дрозденко: Силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью 15 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/bbsferrari

Силы противовоздушной обороны уничтожают украинские дроны над Ленинградской областью. Об этом в ночь с 13 на 14 августа сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.