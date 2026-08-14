Появилась информация про обстановку около московской «Горбушки» после обысков
Обыски на территории московской «Горбушки», по предварительным данным, связаны с делом о нелегальных криптообменниках. В настоящий момент основные следственные действия уже завершены, сообщают Telegram-каналы SHOT и Baza.
Напомним, что оперативники проверяли как торговые павильоны, так и служебные помещения известного торгового комплекса. Силовики начали свою работу на месте вчера примерно с семи часов вечера. В ходе мероприятий изъяли финансовые документы, электронное оборудование и крупные суммы наличных — речь может идти о более чем десяти миллионах рублей. Более подробные сведения об операции пока не разглашаются.
По информации Telegram-канала Baza, в ночь на 14 августа к торговому комплексу «Горбушка» подъехало около 25 молодых людей спортивного телосложения. На парковке рядом также заметили зелёный BMW с «красивыми номерами» 05 региона.
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