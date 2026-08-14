Появилась информация про обстановку около московской «Горбушки» после обысков

14 августа 2026, 04:13

SHOT: Обыски на «Горбушке» в Москве связаны с делом о нелегальных криптообменниках

Фото: iStock/Motortion

Обыски на территории московской «Горбушки», по предварительным данным, связаны с делом о нелегальных криптообменниках. В настоящий момент основные следственные действия уже завершены, сообщают Telegram-каналы SHOT и Baza.