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Над Липецком прогремело не менее 7 взрывов на фоне работы ПВО

Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Липецка рассказали о взрывах в небе над городом из-за работы ПВО. Об этом пишет Shot.
«Было слышно не менее семи громких взрывов на окраине Липецка. По предварительным данным, система ПВО сбивает воздушные цели, видны вспышки в небе», — сообщает telegram-канал.

Перед этим в городе звучала сирена. К тому же взрывы были слышны в трех километрах от Липецка в селе Косыревка. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Ранее в Липецкой области была объявлена угроза атаки беспилотников.

В ночь на 9 марта взрывы были слышны и в Воронеже. По предварительным данным, источников стала работа ПВО.

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#взрывы
#всу
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#липецкая область
#беспилотник
Российская медсестра спасла жизнь 30 солдатам после атаки украинского дрона
09 марта 2025, 00:26

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Российской медсестре Елене Кругловой удалось спасти жизнь 30 солдатам ВС РФ после атаки украинского FPV-дрона. Об этом рассказали в Минобороны.
«Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом, в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более 30 бойцам», —говорится в сообщении ведомства.

Как оказалось, в один из дней беспилотник ВСУ нанес удар по эвакуационной машине. В медицинский пункт было доставлено порядка 30 солдат. На тот момент дежурство несла как раз Елена. Медсестра совместно с ассистентами, анестезиологом и хирургом оказывала помощь раненым на протяжении трех часов.

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Депутат ГД Ивлев ответил поговоркой на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту

Над Воронежем раздалось не менее шести взрывов в результате работы ПВО

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#помощь
#беспилотник
#медсестра
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#вс рф
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Депутат ГД Ивлев ответил поговоркой на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту
09 марта 2025, 00:16

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил поговоркой после угроз командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост. Об этом пишет РИА Новости.
«Отвечу тоже русской поговоркой: «Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет». Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал Ивлев.

Ранее Неижпапа* дал интервью газете Guardian, в котором рассказал о планах Киева совершить совершить уже третью атаку по Крымскому мосту. В своем заявлении он упомянул поговорку «Бог любит троицу».

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#госдума
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Над Воронежем раздалось не менее шести взрывов в результате работы ПВО
Shot: Над Воронежем прогремело не менее шести взрывов в результате работы ПВО
08 марта 2025, 23:27

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Жители Воронежа услышали не менее шести взрывов в небе над городом, предварительно, из-за работы ПВО. Об этом сообщает Shot.
«Минимум шесть взрывов прогремели над Воронежем. Предварительно, сработала система ПВО», — пишут в telegram-канале.

Очевидцы рассказали о ярких вспышках и сильных взрывах. Из-за этого в некоторых домах задрожали стекла, а на автомобилях сработала сигнализация. На данный момент официальной информации о происшествии пока нет. Ранее МЧС предупреждало жителей об угрозе атаки беспилотников.

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#всу
#вс рф
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#украина
#беспилотник
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Зеленский умолчал о наступлении российской армии под Курском в своем обращении
08 марта 2025, 23:18

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении умолчал о наступлении российской армии в Курской области. Напомним, что атака ВС РФ по всем участкам региона началась 8 марта.
Вместо этого Зеленский раскритиковал Россию, обвинив ее в «жестокости». К тому же глава киевского режима поблагодарил западных партнеров за поддержку.

«Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет», — высказался Зеленский о РФ.

Напомним, что российская армия перешла в масштабное наступление по всем участкам Курской области. Ряд боевиков ВСУ начали переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи. По данным telegram-канала Mash, порядка двух тысяч украинских солдат оказались практически отрезанными от возможности отхода и эвакуации. Группа «Аида» спецназа «Ахмат» назвала это наступление финальным сражением за Курскую область.

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#солдат
#рф
#переговоры
#курская область
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Mash: ВСУ ведут переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи ВС РФ
08 марта 2025, 22:57

Фото: istockphoto/Olena_Z

Переговоры о сдаче в плен ведут боевики ВСУ после начала штурма Суджи бойцами ВС России в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Отдельные группы ВСУ начали переговоры о сдаче в плен и выносе раненных в обмен на жизнь и новые виды поставленных США и Францией вооружений», — сказано в публикации.
Авторы поста отметили, что речь идет о новых видах беспилотников, а также о спутниковой системе шифрования и бронетехнике в небольшом количестве.

На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал о наступлении российской армии по всем фронтам в Курской области.

Кроме того, в подразделении заявляли о финальной битве за российский регион. Подробности в нашем материале.

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