Над Липецком прогремело не менее 7 взрывов на фоне работы ПВО

Фото: iStock/dzika_mrowka
Жители Липецка рассказали о взрывах в небе над городом из-за работы ПВО. Об этом пишет Shot.
«Было слышно не менее семи громких взрывов на окраине Липецка. По предварительным данным, система ПВО сбивает воздушные цели, видны вспышки в небе», — сообщает telegram-канал.
Перед этим в городе звучала сирена. К тому же взрывы были слышны в трех километрах от Липецка в селе Косыревка. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Ранее в Липецкой области была объявлена угроза атаки беспилотников.
В ночь на 9 марта взрывы были слышны и в Воронеже. По предварительным данным, источников стала работа ПВО.
Читайте также:
Российская медсестра спасла жизнь 30 солдатам после атаки украинского дрона
Российская армия сжигает сбегающую из Курской области колонну техники ВСУ
Mash: ВСУ ведут переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи ВС РФ
Иван Мусатов