Mash: ВСУ ведут переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи ВС РФ

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Переговоры о сдаче в плен ведут боевики ВСУ после начала штурма Суджи бойцами ВС России в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Отдельные группы ВСУ начали переговоры о сдаче в плен и выносе раненных в обмен на жизнь и новые виды поставленных США и Францией вооружений», — сказано в публикации.Авторы поста отметили, что речь идет о новых видах беспилотников, а также о спутниковой системе шифрования и бронетехнике в небольшом количестве.
На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал о наступлении российской армии по всем фронтам в Курской области.
Кроме того, в подразделении заявляли о финальной битве за российский регион. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов