Российская медсестра спасла жизнь 30 солдатам после атаки украинского дрона

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Российской медсестре Елене Кругловой удалось спасти жизнь 30 солдатам ВС РФ после атаки украинского FPV-дрона. Об этом рассказали в Минобороны.
«Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом, в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более 30 бойцам», —говорится в сообщении ведомства.
Как оказалось, в один из дней беспилотник ВСУ нанес удар по эвакуационной машине. В медицинский пункт было доставлено порядка 30 солдат. На тот момент дежурство несла как раз Елена. Медсестра совместно с ассистентами, анестезиологом и хирургом оказывала помощь раненым на протяжении трех часов.
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Иван Мусатов