В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

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В Курской области объявлена опасность атаки бесплатных летательных аппаратов. Системы противовоздушной обороны приведены в готовность. Об этом предупредил губернатор региона Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона.Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак