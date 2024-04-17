Рогов: ВС РФ продвинулись на сотни метров под Урожайным в Донецкой области

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Российские силы продвинулись под посёлком Урожайное в Донецкой области, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Посёлок Урожайное расположен в Великоновосёлковской поселковой общине Волновахского района подконтрольной Киеву Донецкой области.
Как заявил Рогов, российской армии удалось продвинуться под Урожайным на стони метров, несмотря на расставленные противником минные поля.
Ранее стало известно, что в регионе на артёмовском направлении российские десантники напали на след снайперской группы ВСУ. Нескольких боевиков удалось ликвидировать на месте, а ещё четверых взяли в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как заявил Рогов, российской армии удалось продвинуться под Урожайным на стони метров, несмотря на расставленные противником минные поля.
Ранее стало известно, что в регионе на артёмовском направлении российские десантники напали на след снайперской группы ВСУ. Нескольких боевиков удалось ликвидировать на месте, а ещё четверых взяли в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева