В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

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В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
«Внимание! На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. <...> Силы ПВО наготове», — написал Гусев.Глава региона призвал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Ранее опасность атаки беспилотников объявили в Курской области.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак