Над Новороссийском сбили 10 беспилотников

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ВСУ безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
«Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своём Телеграм-канале.Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео работы российских систем ПВО в соцсетях.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Алина Юрчак