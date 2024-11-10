Воробьёв сообщил об одном пострадавшем при атаке БПЛА в Подмосковье

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В Подмосковье от осколков во время атаки дронов пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Пострадавшей 52 года. В результате вражеской атаки женщина получила ожоги лица, шеи и рук.
На данный момент она находится в реанимации, уточнил Воробьёв. По его словам, пострадавшей окажут необходимую медицинскую помощь. Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Сегодня, 10 ноября, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву.
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На данный момент она находится в реанимации, уточнил Воробьёв. По его словам, пострадавшей окажут необходимую медицинскую помощь. Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Сегодня, 10 ноября, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву.
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Екатерина Коршунова