Журналистка France24 выпустила материал о незаконной поездке в Курскую область

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Кэтрин Норрис Трент, журналистка французского телеканала France24, незаконно побывала в Курской области и выпустила материал о поездке, который появился на сайте. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что её и небольшую группу журналистов сопровождали военные Вооруженных сил Украины, которые помогли пересечь им границу России и побывать в нескольких деревнях Курской области. Помимо этого, телеканал опубликовал видеоматериал, которы был снят под Курском.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова