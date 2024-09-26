В Киеве прогремели взрывы

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На Украине в Киеве гремят новые взрывы. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
Помимо этого, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в городской военной администрации отметили, что в Киеве работает ПВО.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В Киеве снова звучат взрывы», — указано в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова