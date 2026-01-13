В Киевской и еще 9 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 10 областях Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу. Об этом пишет РИА Новости.
Сигналы тревоги звучат в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Хмельницкой областях. Местные жители получили уведомления через онлайн-карту Министерства цифровой трансформации. Гражданам советуют оставаться в укрытиях и следить за новостями.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
