Пленный Иванов: ВСУ пытались вывесить украинский флаг в Красноармейске
Украинский пленный Андрей Иванов рассказал о неудачной попытке провести пиар-акцию в освобожденном Красноармейске. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, командование ВСУ отправило три группы по два человека для демонстрации украинского флага на территории, контролируемой российскими войсками.
Каждая несла рюкзаки с национальными знамёнами и гражданской одеждой. Задача заключалась в том, чтобы показать, что Покровск остается под контролем Украины. Однако планы сорвались, когда над ними начал кружить дрон ВС РФ. В результате участники акции начали разбегаться, и Иванов оказался среди российских войск.
Военнопленный призвал своих сослуживцев избегать подобных действий. Он подчеркнул, что такие акции не приносят успеха и могут привести к серьезным последствиям.
