Оправданный за расстрел четверых преступников Григорьев погиб в зоне СВО

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Житель Челябинской области Александр Григорьев, который застрелили четверых преступников, напавших на его дом, погиб в зоне СВО, об этом сообщил его адвокат Алексей Пешков в интервью для 74.ru.
Трагическая история произошла в 2016 году. Григорьев отмечал Новый год с женой, 25-летним братом, его супругой, девятилетней дочерью и бывшей супругой третьего брата, которая попыталась дозвониться с телефона хозяина дома до своей знакомой. Сожитель этой женщины, увидев пропущенный вызов, перезвонил и услышал мужской голос. Приревновав, он собрал знакомых и приехал к Григорьеву. Хозяин дома увидел приближающихся незнакомцев, взял брата и пошёл поговорить с мужчинами. Завязалась потасовка, в ходе которой Григорьеву удалось вырваться и сбегать в дом за ружьём. Сперва он выстрелил в злоумышленника, который гнался за ним, а затем в трёх оставшихся, избивавших палками его брата.
Выяснилось, что напавшие на дом люди имели судимости.
Григорьева арестовали и обвинили в убийстве, он же заявил, что просто защищал свою семью. Дело челябинца вызвало широкий общественный резонанс, петиция в поддержку Григорьева собрала 14 тысяч подписей.
В сентябре 2016 года уголовное дело в отношении Григорьева было прекращено.
Григорьев попал на поля специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. За полтора года он заработал орден Мужества и Георгиевский крест, а также медали Суворова и Жукова. 9 мая 2024 года военнослужащего наградили медалью «За отвагу», а спустя четыре дня он погиб.
По словам адвоката, в автомобиль, на котором передвигался Григорьев, ударил украинский дрон.
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Выяснилось, что напавшие на дом люди имели судимости.
Григорьева арестовали и обвинили в убийстве, он же заявил, что просто защищал свою семью. Дело челябинца вызвало широкий общественный резонанс, петиция в поддержку Григорьева собрала 14 тысяч подписей.
В сентябре 2016 года уголовное дело в отношении Григорьева было прекращено.
Григорьев попал на поля специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. За полтора года он заработал орден Мужества и Георгиевский крест, а также медали Суворова и Жукова. 9 мая 2024 года военнослужащего наградили медалью «За отвагу», а спустя четыре дня он погиб.
По словам адвоката, в автомобиль, на котором передвигался Григорьев, ударил украинский дрон.
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Евгения Парфентьева