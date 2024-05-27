В России объяснили ценность захваченного в зоне СВО бронированного «Сенатора»

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Вооруженные силы России изучают захваченную украинскую технику, чтобы выстроить эффективную оборону.
Об этом рассказал Виктор Заварзин, член комитета Госдумы по обороне, в интервью для «Ленты.ру». Он пояснил, что захват канадского бронеавтомобиля Roshel Senator в Волчанске является особенно ценным для ВС России.
Ранее российские войска захватили канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, переданный Украине. Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание на фотографию трофея, где российские солдаты позируют на фоне неповрежденного бронеавтомобиля.
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«Мы изучаем их оборудование и разрабатываем защитные меры. Всё это на пользу нам», — отметил Заварзин.
Ранее российские войска захватили канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, переданный Украине. Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание на фотографию трофея, где российские солдаты позируют на фоне неповрежденного бронеавтомобиля.
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Артем Кузьмин