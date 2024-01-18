В Подмосковье сбили беспилотник

Фото: iStock/vadimrysev
Над Подольском уничтожили беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.
«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.Читайте также:
В Брянской области обезвредили три беспилотника ВСУ
В Белгороде и Валуйках объявлена ракетная опасность
Старовойт: Дрон-камикадзе повредил дом в Свердликово
Артем Кузьмин