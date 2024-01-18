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В Подмосковье сбили беспилотник

Собянин: силами ПВО в Подольске отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
18 января 2024, 01:45
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Над Подольском уничтожили беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.

По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.

«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.
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На Украине пришли в бешенство из-за отсутствия лопат для борьбы с Россией
Генерал ВСУ Кривонос обвинил офис Зеленского в попытке обмануть украинцев
18 января 2024, 01:41

Фото: iStock/Olena_Z

Генерал ВСУ Сергей Кривонос выразил мнение, что офис президента Украины пытается обмануть население страны, распространяя популизм.
В интервью каналу Newsroom он прокомментировал высказывание главы МИД Дмитрия Кулебы о возможности использования лопат в случае исчерпания боеприпасов у украинских войск.

Кривонос подчеркнул, что обеспечение всего населения лопатами вызывает сомнения и назвал это высказывание популизмом.

Генерал также выразил недовольство по поводу заявлений о планах производства беспилотников в каждом доме, считая эту программу способом избежать ответственности за производство и использовать бюджетные средства. В заключение он обвинил киевские власти в попытке обмана народа и бросания его в «мясорубку войны».

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Две украинские ракеты «Точка-У» сбиты в Брянской области
Богомаз: Две украинские ракеты «Точка-У» сбиты в Брянской области
17 января 2024, 23:01

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

При попытке пересечения российской границы в Брянской области сбиты две украинские тактические ракеты «Точка-У». Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«При попытке пересечения государственной границы над Стародубским муниципальным округом системами ПВО Министерства обороны РФ сбиты две украинские тактические ракеты «Точка-У»», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В настоящее время уточняются последствия на земле. Предварительно, при атаке украинских ракет никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Богомаз также сообщал, что украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом.

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#пво
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В Брянской области обезвредили три беспилотника ВСУ
Богомаз: три украинских беспилотника обезврежены в Брянской области
17 января 2024, 22:29

Фото: iStock/rancho_runner

В небе над Брянской областью силами РЭБ обезврежено стразу три вражеских беспилотника. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате украинской атаки никто из местных жителей не пострадал. Также нет разрушений на земле.
На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб региона.

Тем временем в Белгороде и Валуйках объявлена ракетная опасность. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков и призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.

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В Белгороде и Валуйках объявлена ракетная опасность
Гладков: В Белгороде и Валуйках объявлена ракетная опасность
17 января 2024, 22:20

Фото: iStock/vadimrysev

В Белгороде и Валуйках объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, призвав местных жителей укрыться в безопасных местах.
«В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

При этом тех, кто находится на улице губернатор призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее Гладков также сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник около поселка Дружба в Валуйском городском округе Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал.

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Германия оказалась поставлять Украине ракеты Taurus
Бундестаг отверг проект резолюции о поставках ракет Taurus Украине
17 января 2024, 21:03

Фото: iStock/alzay

Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus в рамках военной помощи. Об этом пишет Deutsche Welle.
«Из 666 депутатов "против" проголосовали 485, "за" лишь 178, 3 – воздержались», - говорится в статье.

Напомним, ранее немецкие оппозиционеры внесли проект резолюции, согласно которому требовалось передать Украине крылатые ракеты Taurus.
Однако в правительстве Германии четко выразили позицию о неготовности поставлять Украине ракеты данного типа.

Taurus могут преодолевать расстояние до 500 км. При их передаче ВСУ Украина имела бы возможность наносить удары вглубь России.

В начале января депутаты из нескольких партий бундестага Германии высказали призыв передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по объектам в России. Представитель партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus в Киев «давно следовала». По ее словам, самая эффективная защита от российских авиаударов — это атаки на объекты в России и оккупированные территории на востоке Украины, откуда Россия совершает свои нападения.


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В Екатеринбурге родственникам погибшего бойца СВО выдали чужое тело
17 января 2024, 20:39

Фото: iStock/dragana991

В Екатеринбурге родственникам погибшего бойца спецоперации по ошибке выдали тело чужого человека. Им пришлось устраивать похороны дважды. Об этом сообщает издание «Е1.ру».
Согласно сообщению, мужчина попал под частичную мобилизацию. За время службы он успел совершить подвиг. Он обнаружил группу украинских диверсантов и смог уничтожить часть из них. Однако уже через неделю он погиб.

Тело отдали родственникам, которые похоронили его 3 января. Через четыре дня им позвонили из военкомата и признались в том, что ошиблись, выдав им тело другого бойца. Новые похороны состоялись 15 января.

При этом инцидент прокомментировал и депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов, который оказывает содействие участникам СВО. По его словам, подобный случай произошел в регионе впервые.

«Мы готовим запрос в военную прокуратуру, чтобы они провели проверку действий сотрудников военкомата, почему они не перепроверили тело», — добавил он.

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#сво
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«Смешно даже думать»: В США оценили перспективу нового наступления ВСУ
Профессор Миршаймер: ВСУ не способны начать новое контрнаступление
17 января 2024, 20:19

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные не способны организовать еще одно контрнаступление. Об этом заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер.
«Смешно даже думать, что ВСУ смогут удержать оборону в 2024 году. Мысль, что Украина собирается начать какое-то наступление в 2025 году, абсурда», — отметил Миршмайер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он считает, что страны Запада не смогут предоставить необходимое вооружение и обучить украинских военных даже к 2025 году, для того, чтобы они смогли оказать армии России должное сопротивление. Он также напомнил, что летнее контрнаступление ВСУ обернулось мощным провалом.

Таким образом, Миршаймер делает вывод, что украинская армия потерпит поражение от ВС РФ уже в этом или следующем году. По его словам, такой исход событий является наиболее вероятным.

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Германия в 2024 году сократит военную помощь Украине на 40%
17 января 2024, 19:54

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Украина в этом году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.
Отмечается, что даже сокращенная помощь в 8 раз превышает расходы властей на субсидии, против сокращения которых протестуют немецкие фермеры. Согласно информации Кильского института мировой экономики, по итогам прошлого года правительство Германии пообещало Украине помощь как минимум на 11,8 миллиарда евро меньше.

Напомним, что акции протестов, которые организуются фермерами ФРГ, проходят из-за переговоров представителей ассоциаций сельского хозяйства и глав парламентских фракций в бундестаге. Компромисс между ​сторонами так и не был достигнут.

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ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Харькове
17 января 2024, 19:16

Фото: РИА Новости/Стрингер

Армия России нанесла высокоточный удар по зданию, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.
«Вечером 16 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наёмники», - говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что здание, в котором находились иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, было полностью уничтожено. По данным министерства, при ударе было ликвидировано более 60 боевиков. При этом порядка 20 человек были ранены и направлены в медучреждения.

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