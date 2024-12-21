Над регионами РФ и акваторией Черного моря за ночь уничтожили 19 БПЛА

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Российские силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что 9 вражеских БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять – над Воронежской областью, три – над акваторией Черного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края. Иных подробностей в Минобороны РФ не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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