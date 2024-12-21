Над Сочи прогремели взрывы

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Утром в районе Сочи произошла серия громких взрывов. Предварительно, сработала система ПВО.
По информации telegram-канала SHOT, первые звуки были слышны около 5:50 утра, особенно в Лазаревском районе. От взрывов задрожали окна, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Аналогичные сообщения поступили из Туапсе.
По предварительным данным, в акватории Чёрного моря сработала система противовоздушной обороны, отражая атаку вражеских БПЛА. Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока нет.
Ранее сообщалось, что в Донецке перехватили украинского дрона-камикадзе, целящего на важный объект. С помощью мобильного робототехнического комплекса специалисты деактивировали исполнительный механизм, а взрывотехники обезвредили взрывное устройство. После этого оно было уничтожено на полигоне.
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По предварительным данным, в акватории Чёрного моря сработала система противовоздушной обороны, отражая атаку вражеских БПЛА. Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока нет.
Ранее сообщалось, что в Донецке перехватили украинского дрона-камикадзе, целящего на важный объект. С помощью мобильного робототехнического комплекса специалисты деактивировали исполнительный механизм, а взрывотехники обезвредили взрывное устройство. После этого оно было уничтожено на полигоне.
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Мария Моисеева