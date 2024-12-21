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Над Сочи прогремели взрывы

SHOT: серия громких взрывов раздалась над Сочи, сработала система ПВО
Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Утром в районе Сочи произошла серия громких взрывов. Предварительно, сработала система ПВО.
По информации telegram-канала SHOT, первые звуки были слышны около 5:50 утра, особенно в Лазаревском районе. От взрывов задрожали окна, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Аналогичные сообщения поступили из Туапсе.

По предварительным данным, в акватории Чёрного моря сработала система противовоздушной обороны, отражая атаку вражеских БПЛА. Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока нет.



Ранее сообщалось, что в Донецке перехватили украинского дрона-камикадзе, целящего на важный объект. С помощью мобильного робототехнического комплекса специалисты деактивировали исполнительный механизм, а взрывотехники обезвредили взрывное устройство. После этого оно было уничтожено на полигоне.

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Над регионами РФ и акваторией Черного моря за ночь уничтожили 19 БПЛА
21 декабря 2024, 07:31

Фото: iStock/NiseriN

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что 9 вражеских БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять – над Воронежской областью, три – над акваторией Черного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края. Иных подробностей в Минобороны РФ не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#бпла
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Основатель Pink Floyd Уотерс объяснил название российской ракеты «Орешник»
21 декабря 2024, 07:25

Роджер Уотерс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что название гиперзвуковой ракеты «Орешник» может быть связано с тем, что она поражает цель несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью орехов, передает РИА Новости.
По словам музыканта, он не может придумать другую причину, чтобы «назвать ракету в честь дерева». Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщил, что не знает, почему «Орешник» получил данное название.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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При обстреле Рыльска со стороны ВСУ погибли пять человек
Хинштейн: при обстреле Рыльска погибли пять человек и 12 пострадали
21 декабря 2024, 07:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что в результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12.
По его словам, детей среди погибших нет. Уточняется, что девять человек находятся в областной больнице.

Хинштейн выразил искренние соболезнования всем жителям Рыльска. Он добавил, что власти региона окажут людям максимальную помощь.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. По последним сведениям, осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.

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В Донецке перехватили украинского дрона-камикадзе, целящего на важный объект
В ДНР перехватили дрон-камикадзе ВСУ, направленный на электроподстанцию
21 декабря 2024, 06:16

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Донецке предотвратили попытку атаки дрона-камикадзе на стратегически важный объект. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, в Куйбышевском районе системой защиты «Купол Донбасса» был перехвачен украинский беспилотник самолётного типа.
Дрон, оснащённый кумулятивно-фугасным зарядом, был направлен на электрическую подстанцию, обеспечивающую энергоснабжение нескольких районов города.

С помощью мобильного робототехнического комплекса специалисты деактивировали исполнительный механизм, а взрывотехники обезвредили взрывное устройство. После этого оно было уничтожено на полигоне. Благодаря оперативным действиям жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры удалось избежать.

Ранее сообщалось, что город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины.

Атака, выполненная с использованием американских ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, привела к серьёзным разрушениям инфраструктуры и значительному числу жертв и пострадавших. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ потеряли свыше 100 объектов и сотни солдат за сутки
Шаров: ВС РФ за сутки подавили свыше 100 объектов ВСУ и около 500 солдат
21 декабря 2024, 05:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Артиллерийские подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки нанесли значительный удар по позициям Вооружённых сил Украины. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров, в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены и подавлены более 100 объектов ВСУ.
«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Фурия», «Валькирия», «Лелека-100», «Дартс», «Скиф» и PD-1. За сутки потери ВСУ составили до 500 военнослужащих», — уточнил ТАСС Шаров.
Также были уничтожены танк Т-72, самоходные артиллерийские установки, гаубицы и миномёты различных типов. Среди уничтоженной техники оказались гаубицы М-190, Ф-70, Д-20, Д-30 и ряд моделей западного производства.

Кроме того, российские войска ликвидировали 18 пунктов управления беспилотной авиацией и полевой склад с боеприпасами.

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Марочко рассказал об успехах формирования огневого мешка в Харьковской области
Марочко: ВСУ отчаянно пытаются спастись от огневого мешка у Лозовой
21 декабря 2024, 04:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные практически завершили создание огневого мешка вокруг Лозовой в Харьковской области.
По информации военного эксперта Андрея Марочко, подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, перебрасывая резервы в этот район. Киев направляет подкрепления, чтобы предотвратить окружение города.

«В Лозовой практически сформирован огневой мешок. Противник еще там сопротивляется, но тут нужно добавить то, что противник подбрасывает все-таки резервы на данный участок местности и пытается не допустить окружения населенного пункта», — заявил Марочко ТАСС.
На Купянском направлении активные столкновения идут у населённых пунктов Двуречная и Лозовая.

18 декабря стало известно, что российские бойцы улучшили тактическое положение у Лозовой, формируя ловушку для украинских сил на этом участке фронта. Мэр Лозовой Сергей Зеленский подал заявление об увольнении в тот же день, объяснив это невозможностью справиться с нарастающими проблемами.

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Стало известно о локализации нескольких пожаров в Рыльске
Хинштейн: локализовали пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске
21 декабря 2024, 04:25

Фото: iStock/Distortion Media

В Рыльске продолжаются работы по ликвидации последствий массированного ракетного удара, нанесённого украинскими боевиками. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, пожар в здании педагогического колледжа, площадь которого составила 1,5 тысячи квадратных метров, удалось локализовать.
В официальном заявлении ГУ МЧС России по Курской области уточняется, что информация о якобы массовых пожарах в городе не соответствует действительности. Возгорания зафиксированы лишь на двух объектах. Пожар на крыше Дома культуры был локализован ещё в 18:43 и ликвидирован в 18:48. Его площадь составила 70 квадратных метров.

Пожар в педагогическом колледже локализован в 23:39, и работы по его ликвидации продолжаются. Угрозы распространения огня нет. На месте задействованы 27 человек и 7 единиц техники, сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Несмотря на сложность ситуации, власти заверили, что пожарные службы справляются с поставленными задачами, а ситуация остаётся под контролем.

Ранее город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#александр хинштейн
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Москва обвиняет кураторов Киева в гибели генерал-лейтенанта ВС РФ Кириллова
Небензя: западные кураторы Киева являются соучастниками убийства Кириллова в Москве
21 декабря 2024, 02:27

Василий Небензя (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что западные кураторы Киева несут ответственность за теракт, направленный против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его адъютанта.
Трагедия произошла 18 декабря в Москве, где взрывное устройство, заложенное по заказу киевского режима, привело к их гибели. Исполнитель был задержан на следующий день и подтвердил связь с украинскими спецслужбами.

Небензя подчеркнул, что преступление демонстрирует террористическую сущность украинского руководства, действия которого поддерживаются западными кураторами. Он обвинил западные страны в лицемерии и отказе признавать факты, которые они обычно осуждают в других ситуациях.

«При этом соучастниками этого и подобных преступлений, направленных против представителей российской военной, творческой и политической элиты, являются западные кураторы Киева, которые лицемерно пытаются не замечать их, поступаясь тем самым теми принципами, которые в иных ситуациях они продвигают на международной арене», — передает слова Небензя ТАСС.
Дипломат напомнил о вкладе Кириллова в разоблачение военно-биологической деятельности США на Украине. Россия продолжит расследование, чтобы выявить тех, кто организовывал антигуманные эксперименты и ставил под угрозу безопасность региона.

«Хотим заверить, что наши расследования в этом направлении продолжатся, несмотря на гибель Кириллова», — заявил Небензя.

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Минобороны рассказало о героизме рядового Коновалова под обстрелом ВСУ
21 декабря 2024, 01:22

Фото: iStock/sergeyryzhov

Министерство обороны России рассказало о подвиге военнослужащего, проявившего героизм на поле боя. Рядовой Виталий Коновалов совершил самоотверженный поступок, спасая жизни своих товарищей под плотным огнём противника.
Коновалов принимал участие в освобождении населённого пункта от украинских боевиков. Военный находился в составе группы, прикрывающей штурмовиков и помогающей солдатам с травмами. Во время боя он оказал помощь раненым прямо на поле сражения, хотя ВСУ вели плотный обстрел, передает ТАСС. Рядовой эвакуировал семерых солдат, не способных двигаться самостоятельно.

«Виталий Коновалов лично вынес из-под огня противника в безопасное место семерых раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь», — передали в ведомстве.
Благодаря его героическим действиям жизни бойцов были спасены.

Ранее стало известно, что город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#военные
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