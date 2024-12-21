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Артиллерийские подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки нанесли значительный удар по позициям Вооружённых сил Украины. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров, в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены и подавлены более 100 объектов ВСУ.
«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Фурия», «Валькирия», «Лелека-100», «Дартс», «Скиф» и PD-1. За сутки потери ВСУ составили до 500 военнослужащих», — уточнил ТАСС Шаров.Также были уничтожены танк Т-72, самоходные артиллерийские установки, гаубицы и миномёты различных типов. Среди уничтоженной техники оказались гаубицы М-190, Ф-70, Д-20, Д-30 и ряд моделей западного производства.
Кроме того, российские войска ликвидировали 18 пунктов управления беспилотной авиацией и полевой склад с боеприпасами.
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Мария Моисеева