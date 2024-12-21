Основатель Pink Floyd Уотерс объяснил название российской ракеты «Орешник»

Роджер Уотерс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что название гиперзвуковой ракеты «Орешник» может быть связано с тем, что она поражает цель несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью орехов, передает РИА Новости.
По словам музыканта, он не может придумать другую причину, чтобы «назвать ракету в честь дерева». Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщил, что не знает, почему «Орешник» получил данное название.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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