Беженка из ДНР рассказала, как спаслась от дрона ВСУ благодаря виноградной лозе

06 июля 2025, 02:32

РИА Новости: Беженка из ДНР пережила атаку дрона ВСУ благодаря виноградной лозе

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Беженка из Дзержинска рассказала, как спаслась во время атаки дрона ВСУ благодаря виноградной лозе на своём участке. Украинский БПЛА целенаправленно сбросил взрывное устройство на дом, где она находилась с мужем, передает РИА Новости.







«Мой (муж) пошел за дровами. И я увидела, что над ним висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами... и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс», — делилась женщина.

«Жили от нас рядом по улице... Они нас обстреливали постоянно с миномета», — сообщила РИА Новости выжившая.