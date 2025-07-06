Беженка из ДНР рассказала, как спаслась от дрона ВСУ благодаря виноградной лозе
РИА Новости: Беженка из ДНР пережила атаку дрона ВСУ благодаря виноградной лозе
Беженка из Дзержинска рассказала, как спаслась во время атаки дрона ВСУ благодаря виноградной лозе на своём участке. Украинский БПЛА целенаправленно сбросил взрывное устройство на дом, где она находилась с мужем, передает РИА Новости.
«Мой (муж) пошел за дровами. И я увидела, что над ним висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами... и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс», — делилась женщина.Однако снаряд БПЛА зацепился за виноградную арку на участке, что замедлило детонацию и позволило супругам укрыться. Беженка также сообщила, что украинские войска расположились недалеко от ее дома.
«Жили от нас рядом по улице... Они нас обстреливали постоянно с миномета», — сообщила РИА Новости выжившая.Об освобождении Дзержинска в ДНР в пресс-службе Минобороны РФ сообщили 7 февраля.
Ранее сообщалось, что российские войска ликвидировали две пусковые установки и столько же радиолокационных станций AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. В операциях были задействованы расчеты ударных БПЛА и артиллерия группировок войск ВС России.