Беженка из ДНР рассказала, как спаслась от дрона ВСУ благодаря виноградной лозе

РИА Новости: Беженка из ДНР пережила атаку дрона ВСУ благодаря виноградной лозе
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Беженка из Дзержинска рассказала, как спаслась во время атаки дрона ВСУ благодаря виноградной лозе на своём участке. Украинский БПЛА целенаправленно сбросил взрывное устройство на дом, где она находилась с мужем, передает РИА Новости.



«Мой (муж) пошел за дровами. И я увидела, что над ним висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами... и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс», — делилась женщина.
Однако снаряд БПЛА зацепился за виноградную арку на участке, что замедлило детонацию и позволило супругам укрыться. Беженка также сообщила, что украинские войска расположились недалеко от ее дома.

«Жили от нас рядом по улице... Они нас обстреливали постоянно с миномета», — сообщила РИА Новости выжившая.
Об освобождении Дзержинска в ДНР в пресс-службе Минобороны РФ сообщили 7 февраля.

Ранее сообщалось, что российские войска ликвидировали две пусковые установки и столько же радиолокационных станций AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. В операциях были задействованы расчеты ударных БПЛА и артиллерия группировок войск ВС России.
Мария Моисеева

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