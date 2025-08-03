Количество пострадавших из-за атаки БПЛА на Воронежскую область возросло

03 августа 2025, 06:32

Гусев: Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Воронежскую область возросло до четырех

Фото: iStock/sudok1

Число пострадавших при атаке беспилотников на Воронежскую область, предварительно, возросло до четырёх человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.





Он уточнил, что две жительницы Воронежа госпитализированы, ещё одной медицинская помощь оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогами.





«В результате возгорания один частный дом полностью разрушен, ещё в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай», — добавил Гусев.