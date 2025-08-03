Количество пострадавших из-за атаки БПЛА на Воронежскую область возросло
Гусев: Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Воронежскую область возросло до четырех
Число пострадавших при атаке беспилотников на Воронежскую область, предварительно, возросло до четырёх человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что две жительницы Воронежа госпитализированы, ещё одной медицинская помощь оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогами.
«В результате возгорания один частный дом полностью разрушен, ещё в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай», — добавил Гусев.
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Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа уже сообщалось о том, как в селе Новая Усмань из-за падения БПЛА полностью вспыхнула крыша двухэтажного дома и соседние строения. Обломки сбитого беспилотника оказались разбросаны в радиусе 100 метров от места возгорания.
Оценка последствий атаки дронов ВСУ продолжается.
В Воронеже и Лискинском районе жителям объявили отмену непосредственной угрозы удара БПЛА. При этом режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории региона. Гусев призвал жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.