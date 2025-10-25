Силы ПВО уничтожили восемь дронов над Ленобластью
Дрозденко: силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Ленобластью
Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Режим воздушной опасности, действовавший в Ленинградской области с 02:11 по московскому времени в течение примерно четырех часов, отменили после ликвидации всех воздушных целей.
«Спасибо за надежную защиту неба», — добавил Дрозденко.Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 24 на 25 октября силы ПВО РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ, которые летели к Москве. Собянин уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Украинские дроны предпринимали попытки приблизиться к столице на протяжении долгого времени. К счастью, ни одна из них не увенчалась успехом — все беспилотники были успешно устранены.