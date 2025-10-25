Силы ПВО уничтожили восемь дронов над Ленобластью

25 октября 2025, 07:13

Дрозденко: силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Ленобластью

Фото: iStock/e-crow

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.





Режим воздушной опасности, действовавший в Ленинградской области с 02:11 по московскому времени в течение примерно четырех часов, отменили после ликвидации всех воздушных целей.





«Спасибо за надежную защиту неба», — добавил Дрозденко.