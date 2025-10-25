Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА, загорелась подстанция ЛЭП

25 октября 2025, 06:45

Бочаров: В Волгоградской области после атаки БПЛА ВСУ загорелась подстанция ЛЭП

Фото: iStock/Azovsky

Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате падения обломков одного из дронов в Новониколаевском районе произошло возгорание на территории подстанции ЛЭП «Балашовская». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.