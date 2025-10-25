Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА, загорелась подстанция ЛЭП
Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате падения обломков одного из дронов в Новониколаевском районе произошло возгорание на территории подстанции ЛЭП «Балашовская». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.
Отмечается, что силы ПВО успешно отразили атаку ВСУ. Количество сбитых дронов в материале не приводится.
Из-за атаки БПЛА в Светлоярском районе оказалось повреждено частное жилое строение. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.
Что касается возгорания на подстанции ЛЭП, то противопожарные силы прибыли на место оперативно, как только появилась информация о ЧП. В настоящий момент пожар уже ликвидировали.
