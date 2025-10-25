Достижения.рф

Спецпредставитель президента РФ заявил, что Москва хочет быстро завершить конфликт на Украине

Фото: iStock/Diy1

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, передает CNN.



По словам Дмитриева, Москва стремится к дипломатическому разрешению российско-украинского противостояния. Он отметил, что Украина постепенно приходит к более реалистичному подходу к урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

Глава РФПИ подчеркнул, что необходимо решить несколько ключевых вопросов, таких как территориальные споры, нейтральный статус Украины и предоставление гарантий безопасности.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

