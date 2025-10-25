Спецпредставитель президента РФ заявил, что Москва хочет быстро завершить конфликт на Украине

25 октября 2025, 07:21

Дмитриев: Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине

Фото: iStock/Diy1

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, передает CNN.