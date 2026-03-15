Достижения.рф

Над регионами РФ за ночь сбили 170 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 170 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 170 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Согласно информации военного ведомства, в Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областях, Краснодарском крае, республиках Адыгея и Крым, а также над акваторией Черного моря и в Московском регионе были ликвидированы вражеские дроны. Среди них — 20 беспилотников, которые направлялись на Москву.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0