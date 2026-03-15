Над регионами РФ за ночь сбили 170 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 170 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, в Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областях, Краснодарском крае, республиках Адыгея и Крым, а также над акваторией Черного моря и в Московском регионе были ликвидированы вражеские дроны. Среди них — 20 беспилотников, которые направлялись на Москву.
