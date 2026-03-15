В Волгоградской области украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом
Украинский беспилотник попал в многоквартирный дом в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Он объяснил, что в ночь с 14 на 15 марта ПВО Минобороны России отражают атаку дронов ВСУ над Волгоградом. В Советском районе города зафиксировали попадание в жилой дом, в результате в отдельных квартирах выбило стёкла. Предварительно, пострадавших нет.
Власти поручили оперативным службам и муниципальному образованию оценить масштаб повреждений, ликвидировать последствия инцидента и привести в готовность пункты временного размещения (ПВР).
Ранее «Радио 1» передавало, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Из-за атаки объекты энергетической инфраструктуры получили серьёзные повреждения.
