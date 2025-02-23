Над регионами РФ за ночь сбили 20 украинских БПЛА

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Российские средства ПВО ликвидировали за ночь 20 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что пять беспилотников уничтожили над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой областью и по два дрона — над территориями Тульской и Воронежской областей. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не сообщили.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова