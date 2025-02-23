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Над регионами РФ за ночь сбили 20 украинских БПЛА

Фото: iStock/Dragon Claws

Фото: iStock/Dragon Claws

Российские средства ПВО ликвидировали за ночь 20 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что пять беспилотников уничтожили над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой областью и по два дрона — над территориями Тульской и Воронежской областей. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не сообщили.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Медведев заявил о панике в рядах врагов России
Медведев: в рядах врагов России царят ужас и паника
23 февраля 2025, 13:05

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

В рядах врагов России в настоящее время царят ужас и паника, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«В их рядах царят сейчас ужас и паника», — сказано в публикации Медведева в Telegram-канале.
Политик добавил, что россияне навсегда запомнят героев прошлых эпох и будут с почтением относиться к традициям. Медведев также привел слова полководца Александра Суворова.

«Будем всегда служить Верою и Правдою России, сим посрамим врагам нашим!» — эти слова (…) каждый из нас несёт в своём сердце», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Медведев резюмировал, что главной задачей является бережное отношение к Родине и обеспечение ее процветания.

Ранее стало известно об успехах ВС РФ в Донбассе.

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Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в ДНР
Бойцы ВС РФ освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР
23 февраля 2025, 12:14

Фото: istockphoto/zim286

Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населенные пункты Улаклы и Новоандреевка, Донецкой народной республики. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«В результате решительных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что российские десантники спасли и эвакуировали раненого водителя-механика в Донбассе. Бойцы не только оказали человеку необходимую помощь, но и отбили атаки со стороны украинских дронов-камикадзе.

Кроме того, в Крыму высказались об одном возможном решении Европы по Украине.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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В Крыму высказались о возможной отправке войск ЕС на Украину одной фразой
Константинов: отправка войск ЕС на Украину — самоубийственное решение
23 февраля 2025, 11:53

Фото: istockphoto/makaule

Отправка европейских войск в зону боевых действий — самоубийственное решение. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу парламента Республики Крым Владимира Константинова.
«Допускаю такое самоубийственное решение европейских русофобов, но считаю его маловероятным. У ЕС никаких войск нет, а у государств, входящих в эту организацию, крайне скромные вооружённые силы», — сказал Константинов.
Чиновник отметил, что Евросоюз привык быть под безопасным зонтиком США.

«Но в этот раз из Вашингтона их предупредили, что посылка войск на Украину будет их собственной операцией и пресловутая статья 5 устава НАТО на такой случай распространяться не будет», — резюмировал собеседник.

Перед этим обозреватели The Washington Post, ссылаясь на неназванные источники, писали, что Европа рассматривает вариант развернуть на Украине до 30 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ России спасли механика в ДНР.

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Бойцы ВДВ спасли и эвакуировали раненого механика в Часовом Яре в ДНР
23 февраля 2025, 11:36

Фото: istockphoto/zim286

Российские десантники спасли и эвакуировали водителя-механика в населенном пункте Часов Яр в Донецкой народной республике.
Как пишет РИА Новости, десант с пятью единицами бронетехники направлялся на штурм. Затем бойцы заметили БТР «Ракушка», на котором лежал военный, а затем упал с него. Вскоре «Ракушка», явно потерявшая управление, остановилась у дерева.

Бойцы ВДВ доложили о произошедшем и выдвинулись на осмотр. Бронетехника была пуста, а раненым оказался механик-водитель. Его оттащили в безопасное место, пока еще один боец наблюдал за техникой.

Позже появился украинский беспилотник, он практически подбил БТР, однако десантник выпустил по аппарату автоматную очередь. Затем было отражено еще несколько атак дронов-камикадзе.

Затем выяснилось, что у БТРа была пробита донная часть от мины ВСУ, сброшенной беспилотником.

Российские десантники продвинулись и заняли позиции.

Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации.

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Над регионами РФ за ночь сбили 20 украинских БПЛА
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Формирование «полукотла» на Купянском направлении, освобождение села Тополи: последние новости СВО на 23 февраля
23 февраля 2025, 10:20

Фото: iStock/bruev

В последние недели ситуация на фронте продолжает оставаться напряжённой, и Вооружённые силы Российской Федерации активизируют свои действия в ответ на текущие вызовы. Нанесение ударов по позициям ВСУ свидетельствует о стремлении расширить зону контроля и усилить давление на противника. В результате этих операций отмечаются значительные достижения, включая освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и укрепление стратегических позиций.
О текущих событиях в приграничных российских регионах и на фронтовой линии читайте в материале «Радио 1».


Ночная атака беспилотников


По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночное время средствами противовоздушной обороны было уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России. Сообщается, что в небе над Орловской областью были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов. В Белгородской и Курской областях также были уничтожены по четыре дрона. В Липецкой области сбили три беспилотника. Ещё по два дрона были сбиты над Тульской и Воронежской областями. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Курская область


Российские войска продолжают наступление на юг от Свердликово и Николаево-Дарьино, продвигаясь к поселку Новенькому. Активную поддержку в этом направлении оказывает авиация. Украинские силы активно защищают эти позиции и усиливают оборону на севере Басовки, поскольку потеря этих территорий может угрожать основным маршрутам снабжения ВСУ.

На другом направлении российские силы ведут наступление вдоль линии Лебедевка – Казачья Локня, где бои уже идут внутри села. В сети появилась информация, что российские части уже контролируют значительную часть Лебедевки.

В Погребках продолжаются упорные столкновения, однако о продвижении сил пока нет сведений. На восточном фланге украинские войска удерживают позиции в районах Малой Локни и Черкасского Поречного. ВС РФ продолжают вести наступательные действия и продвигаться в лесных зонах, расположенных рядом с населённым пунктом Куриловка. Кроме того, российские штурмовые группы атакуют позиции противника на западном берегу реки Псёл, к западу от Куриловки.

Покровское направление


В районе села Успеновки продолжаются интенсивные столкновения. После незначительной паузы российские военные возобновили наступательные действия около населенного пункта Удачный. Украинские военные пытались перебросить резервы и провести контратаки, но все их действия не увенчались успехом. Российские военные сохранили свои позиции на южных подступах к Покровску, а также в населённых пунктах Песчаное, Удачное и Котлино. В последнем российские подразделения контролируют ключевые высоты, что ограничивает маневренные возможности ВСУ.

В Лысовке усилилась активность: российские военные укрепились на южной окраине населённого пункта и постепенно оттесняют украинские войска с северной части. На восточном фланге, в районе Покровска, действуют штурмовые группы в Тарасовке. Противник усиливает своё присутствие в Новой Полтавке и Зелёном Поле, реагируя на активные действия российских сил, которые движутся на северо-восток от Зелёного Поля в сторону Александрополя.

Если российская армия начнёт продвижение от Торецка, это может привести к окружению украинских войск, находящихся к северу от Новокалиново и Новобахмутовки. Чтобы избежать этого сценария, ВСУ может потребоваться срочный отход к Константиновке.

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Угледарское направление


На Угледарском направлении ВС РФ активно продвигаются вдоль берегов реки Мокрые Ялы, что вынуждает противника перебрасывать свои резервы для защиты позиций в районе Богатыря и Константинополя. С опорой на недавно освобождённое село Новоочереватое, российские военные атакуют населённые пункты Скудное и Днепроэнергия, постепенно приближаясь к поселку Комар.

Контроль над этим населенным пунктом создаст условия для окружения вражеских сил в Богатыре и позволит российским войскам выйти на юго-восток Днепропетровской области, обходя основные укрепления ВСУ в Запорожье.

Купянское направление


Российские войска ведут активные действия для создания окружения противника в этом районе. Наступление продолжается от Синьковки в южном направлении к Кучеровке и вдоль реки Оскол в районе Глушковки. На северном участке фронта ВС РФ захватили село Тополи. Формирование "полукотла" может стать ключевым моментом для изменения ситуации в свою пользу на данном направлении.

Северское направление


Подразделения российской армии взяли под контроль ключевой опорный пункт в северо-западной части мелового карьера, который был главным укреплением для украинских военных в районе Белогоровки. Благодаря этому успеху оборона ВСУ существенно ослабла, что облегчило задачу российских вооружённых сил по освобождению этого населённого пункта.


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