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Около 0,5% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остаётся под контролем ВСУ после освобождения населённого пункта Новолюбовка 22 февраля. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что недавно в Минобороны России озвучили размеры оккупированной территории республики. Цифра составила менее 1%. После освобождения российскими войсками Новолюбовки в субботу эта цифра уменьшилась до полупроцента.
По словам Марочко, а настоящий момент под контролем украинской армии остаются два населённых пункта в ЛНР – Петровское в Сватовском муниципальном округе и Белогоровка в Лисичанском округе.
Ранее в этот день сообщалось, что благодаря решительным наступательным действиям бойцов подразделения группировки войск «Запад» был взят под контроль населённый пункт Новолюбовка в ЛНР.
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По словам Марочко, а настоящий момент под контролем украинской армии остаются два населённых пункта в ЛНР – Петровское в Сватовском муниципальном округе и Белогоровка в Лисичанском округе.
Ранее в этот день сообщалось, что благодаря решительным наступательным действиям бойцов подразделения группировки войск «Запад» был взят под контроль населённый пункт Новолюбовка в ЛНР.
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Анастасия Чинкова