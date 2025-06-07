Над регионами РФ за ночь сбили 36 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и ликвидировали 36 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, дроны ВСУ сбили в Курской, Брянской, Калужской и Смоленской областях, а также Московском регионе. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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