Разведчики ВС РФ захватили новый ударный беспилотник ВСУ

Разведчики ВС РФ захватили новый интеллектуальный FPV-дрон в Сумской области
Фото: iStock/Diy13

В Сумской области разведчики группировки войск «Север» Вооруженных Сил РФ с применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захватили новейший украинский ударный FPV-дрон, обладающий системой интеллектуального наведения и дистанционного подрыва. Информацию об этом трофее предоставил РИА Новости офицер группировки с позывным «Витязь».



Как уточнил «Витязь», захваченный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) является малошумным, оснащен разночастотными антеннами и системой гарантированного подрыва цели на расстоянии, а также способен к интеллектуальному захвату и сопровождению объектов.

Кадры, демонстрирующие перехваченный ударный БПЛА, поступили в распоряжение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Также в ночь с 6 на 7 июня в аэропорту «Шереметьево» были введены временные ограничения на прием и отправление самолетов, которые действовали до 04:15 утра (мск).

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Мария Моисеева

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