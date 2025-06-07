Разведчики ВС РФ захватили новый ударный беспилотник ВСУ
В Сумской области разведчики группировки войск «Север» Вооруженных Сил РФ с применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захватили новейший украинский ударный FPV-дрон, обладающий системой интеллектуального наведения и дистанционного подрыва. Информацию об этом трофее предоставил РИА Новости офицер группировки с позывным «Витязь».
Как уточнил «Витязь», захваченный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) является малошумным, оснащен разночастотными антеннами и системой гарантированного подрыва цели на расстоянии, а также способен к интеллектуальному захвату и сопровождению объектов.
Кадры, демонстрирующие перехваченный ударный БПЛА, поступили в распоряжение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что силы ПВО Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Также в ночь с 6 на 7 июня в аэропорту «Шереметьево» были введены временные ограничения на прием и отправление самолетов, которые действовали до 04:15 утра (мск).
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