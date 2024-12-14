Над регионами РФ за ночь сбили 37 украинских БПЛА

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Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что российские силы противовоздушной обороны перехватили или ликвидировали по 12 вражеских дронов над территориями Курской области и Краснодарского края, 7 беспилотников — над территорией Брянской области, 5 - над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова