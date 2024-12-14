Стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток»

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Подразделения группировки войск «Восток» нанесли значительный урон вооружённым силам Украины за последние сутки. Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, в ходе активных действий удалось продвинуться в глубину обороны противника, уничтожив 145 военных, боевую технику и артиллерийские установки.
В частности, поражения понесли подразделения механизированных, горно-штурмовых бригад и территориальной обороны в районах Новополя, Великой Новоселки, Сторожевого и Днепроэнергии.
Были сорваны действия пяти инженерных групп в зонах Гуляйполя, Мирного и Луговского.
Также отражены три контратаки штурмовых групп противника.
В числе уничтоженной техники: боевое бронированное средство MaxxPro, автомобиль и артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 13 на 14 декабря в Брянской области силы ПВО РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ. Также на Кубани было сбито несколько вражеских БПЛА.
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Были сорваны действия пяти инженерных групп в зонах Гуляйполя, Мирного и Луговского.
Также отражены три контратаки штурмовых групп противника.
В числе уничтоженной техники: боевое бронированное средство MaxxPro, автомобиль и артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 13 на 14 декабря в Брянской области силы ПВО РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ. Также на Кубани было сбито несколько вражеских БПЛА.
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Мария Моисеева