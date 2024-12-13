ПВО РФ отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк

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Украинские войска попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку, однако атака была успешно отражена российской системой ПВО. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, фрагменты сбитых ракет упали в Киевском районе, где были повреждены окна нескольких жилых домов. Жертв среди мирного населения удалось избежать благодаря оперативной работе ПВО.
Пушилин также сообщил о шести вооруженных атаках ВСУ в пятницу, включая удары реактивной артиллерией HIMARS и ствольной артиллерией. В Горловке повреждены два объекта гражданской инфраструктуры: детский сад в Центрально-Городском районе и линии электропередачи в Никитовском районе.
Украинские ракеты были сбиты над центром Донецка, а ударная волна привела к выбиванию стекол в нескольких домах.
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Пушилин также сообщил о шести вооруженных атаках ВСУ в пятницу, включая удары реактивной артиллерией HIMARS и ствольной артиллерией. В Горловке повреждены два объекта гражданской инфраструктуры: детский сад в Центрально-Городском районе и линии электропередачи в Никитовском районе.
Украинские ракеты были сбиты над центром Донецка, а ударная волна привела к выбиванию стекол в нескольких домах.
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Мария Моисеева