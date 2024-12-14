В Брянской области силы ПВО РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ

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В Брянской области предотвращена попытка террористической атаки с использованием беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Силами ПВО Министерства обороны РФ было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы, продолжая обеспечивать безопасность территории. Губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО за профессиональную работу.
Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 декабря на Кубани сбили несколько дронов ВСУ.
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Мария Моисеева