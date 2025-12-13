Достижения.рф

В Саратовской области из-за атаки БПЛА ВСУ погиб один человек

Бусаргин: В Саратове из-за атаки БПЛА погиб человек, повреждены объекты инфраструктуры
Фото: iStock/NiseriN

В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб один человек, также повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.



Подробности произошедшего в настоящий момент выясняют оперативные службы. Точной информации о серьезности повреждений после украинской атаке или о возможном количестве сбитых дронов ВСУ пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 декабря мощные взрывы, сопровождаемые звуками сирен, прозвучали над Саратовом и Энгельсом. Над городами сработала система противовоздушной обороны. Предварительно, ПВО сбивает БПЛА ВСУ.

Также «Радио 1» передавало, что из-за атаки украинского беспилотника на село Бирюч в Валуйском округе Белгородской области пострадала мирная жительница.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0