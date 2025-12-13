В Саратовской области из-за атаки БПЛА ВСУ погиб один человек

13 декабря 2025, 03:20

Бусаргин: В Саратове из-за атаки БПЛА погиб человек, повреждены объекты инфраструктуры

Фото: iStock/NiseriN

В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб один человек, также повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.