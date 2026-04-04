Над регионами РФ за ночь сбили 85 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, вражеские дроны нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тульской областей, а также над акваторией Чёрного моря и в Республике Крым.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
