Обломки беспилотника ВСУ упали рядом с жилой многоэтажкой в Тольятти, начался пожар
Обломки украинского беспилотника рухнули рядом с жилой многоэтажкой в Тольятти. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.
Местные жители назвали налет ВСУ в ночь на 4 апреля одним из самых массовых за всё время. Взрывы над городом гремели около двух часов подряд, общее количество мощных хлопков превысило десять штук. Предварительно, украинские силы использовали во время атаки беспилотники типа «Лютый». БПЛА летели низко, по несколько штук за раз. В небе мелькали вспышки, выла сирена воздушной опасности.
Очевидцы уточнили, что один из дронов упал примерно в 200 метрах от жилого дома. После этого в поле начался пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы. Официальной информации о пострадавших или разрушениях в регионе пока не поступало.
