Ростовская область подверглась массовой атаке БПЛА ВСУ, есть погибший и пострадавшие
Слюсарь: Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки ВСУ на Таганрог
В Таганроге в результате атаки ВСУ погиб один человек, ещё четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Среди раненых — трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства. Все они получили серьёзные травмы, состояние троих пострадавших медики оценивают как тяжёлое. Слюсарь выразил соболезнования родным погибшего и пообещал поддержку семье, а также помощь тем, кто сейчас находится в больнице.
Он добавил, что из-за ракетного удара по городу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений логистической компании, людей эвакуировали. К настоящему моменту возгорание локализовали.
Российские средства ПВО отразили и уничтожили беспилотники в акватории Таганрогского залива Азовского моря, а также в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Точное количество сбитых дронов в публикации не приводится.
В акватории залива обломки БПЛА повредили коммерческое судно под флагом иностранного государства, находившееся в нескольких километрах от берега. Там началось возгорание, который также уже локализовали. На местах происшествий работают экстренные службы, данные о разрушениях на земле уточняются.