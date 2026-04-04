Ростовская область подверглась массовой атаке БПЛА ВСУ, есть погибший и пострадавшие

04 апреля 2026, 07:01

Слюсарь: Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки ВСУ на Таганрог

Фото: iStock/Terry Papoulias

В Таганроге в результате атаки ВСУ погиб один человек, ещё четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.





Среди раненых — трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства. Все они получили серьёзные травмы, состояние троих пострадавших медики оценивают как тяжёлое. Слюсарь выразил соболезнования родным погибшего и пообещал поддержку семье, а также помощь тем, кто сейчас находится в больнице.



